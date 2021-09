Polícia Civil de Goiás apura se jovem deu droga conhecida como ‘loló’ a gato; veja vídeo

A Polícia Civil de Anápolis, em Goiás, investiga se uma jovem deu uma droga conhecida como “loló” a um gato. Ela aparece em um vídeo divulgado nas redes sociais supostamente dando o entorpecente para o animal, enquanto estava dentro de um carro. Veja as imagens abaixo:

Kkkkkkkkk povo de Anápolis supera a cada dia pqp dar loló pro gato https://t.co/ECSLE4OGGf — Paula Vidal (@paulavidals12) September 29, 2021

Nas imagens é possível notar uma pessoa segurando o animal enquanto a jovem se aproxima com a suposta droga, que é colocada próximo ao nariz do gato. Ela dá risada e se diverte com a situação. O vídeo começou a viralizar nas redes sociais desde terça-feira (28).

O delegado Vander Coelho, da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, com sede em Anápolis, disse que teve acesso às imagens e passou a investigar quem são os envolvidos para ouvi-los. Ele quer saber qual era a substância que foi dada ao gato. Se comprovado que era “loló”, a jovem poderá responder pelo crime de maus-tratos.



A droga, que também é conhecida como lança-perfume, é bastante utilizada por jovens em baladas.