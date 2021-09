SP: Universidade de Taubaté recebe inscrições para 693 vagas de níveis médio, técnico e superior

A Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté (Funac), no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para preencher 693 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 1.226,61 e R$ 3.350. As inscrições podem ser feitas pela internet até o próximo dia 13 de outubro.

Segundo o edital, a seleção destina-se à contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dentro do prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, a contar da data da homologação do certame.



Leia também:

Além dos salários, os selecionados vão receber auxílio-alimentação e vale-transporte. Para participar da seleção, os candidatos terão que pagar taxas de inscrição que variam de R$ 69 a R$ 89.

Todos os inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada na cidade de Taubaté no dia 7 de novembro.

Veja abaixo os cargos e vagas disponíveis:

Níveis médio e/ou técnico:

auxiliar de inclusão (155 + cadastro reserva)

auxiliar escolar (172 + cadastro reserva)

auxiliar escolar e transporte (62 + cadastro reserva)

auxiliar intérprete de libras (15 + cadastro reserva)

oficineiro de artes e artesanato (44 + cadastro reserva)

oficineiro de dança (40 + cadastro reserva)

oficineiro de espaço do conhecimento (64 + cadastro reserva)

oficineiro de música (34 + cadastro reserva)

oficineiro de música – canto (4 + cadastro reserva)

oficineiro de teatro (32 + cadastro reserva)

oficineiro de tecnologias (44 + cadastro reserva)

supervisor técnico – administrativo (4 + cadastro reserva)

técnico em instrumentos musicais (1 + cadastro reserva)

técnico em manutenção de computadores (6 + cadastro reserva)

técnico em segurança do trabalho (1 + cadastro reserva)

Nível superior:

analista técnico – administrativo (2 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de artes e artesanato (2 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de conhecimento I (1 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de conhecimento II (1 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de dança (2 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de música (2 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de teatro (2 + cadastro reserva)

supervisor pedagógico de tecnologias (3 + cadastro reserva)

Cronograma: