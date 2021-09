VÍDEO: Piloto de helicóptero é rendido por passageiros e faz manobra em cima de batalhão da PM no RJ

Um piloto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que pilotava um helicóptero particular, foi rendido por dois passageiros que o contrataram e teve que fazer uma manobra em cima do Batalhão da Polícia Militar em Bangu, na zona oeste da cidade. A intenção dos criminosos era tentar resgatar um preso no Complexo de Gericinó, mas, após o piloto simular uma queda, eles acabaram desistindo da ação. Um vídeo mostra o sobrevoo da aeronave:

Helicóptero sequestrado faz manobra em cima de batalhão



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/JpMjCWZJbw — Jornal O Dia (@jornalodia) September 19, 2021

Segundo a Polícia Civil, o piloto foi contratado pelos dois passageiros para fazer um voo até Angra dos Reis, no sul fluminense, na tarde de domingo (19), e voltariam ao Rio nesta segunda-feira (20). No entanto, como o piloto não estava se sentindo bem, pediu o apoio de outro colega, que assumiu o helicóptero.



Leia também:

Após a decolagem, ele foi rendido pelos criminosos, com uma arma apontada para a cabeça, e recebeu a ordem de ir até o Complexo Penitenciário de Bangu, que fica localizado ao lado do 14ºBPM, no mesmo bairro. Durante o trajeto, no entanto, o piloto realizou uma manobra e simulou uma queda, o que fez com que os bandidos desistissem do plano com medo que a aeronave caísse.

Após a ação, segundo a polícia, os criminosos ordenaram que o piloto voasse até Niterói, na Região Metropolitana. Os homens pularam da aeronave e fugiram para uma região de mata.



O caso foi registrado na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), para identificar os passageiros e esclarecer os fatos.