Prefeitura de Diadema inaugura ambulatório exclusivo para atendimento do público trans

A Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, inaugurou na quarta-feira (15) um ambulatório exclusivo para o público trans. O espaço, que ocupa o segundo andar do Quarteirão da Saúde, oferece atendimento à travestis e transexuais, acolhimento médico e em enfermagem, psicologia, psiquiatria e serviço social.

Segundo a prefeitura, esse é o primeiro ambulatório especializado para trans da região do ABC. Antes, a única opção para esse público era buscar atendimento no Centro de Referência e Treinamento em Aids (CRT/Aids) da capital.



Leia também:

Agora, o público trans da cidade pode buscar informações no Ambulatório DiaTrans sobre o processo transexualizador, com hormonioterapia, além de auxílio em questões de acolhimento das demandas dos travestis e transexuais.

Durante a cerimônia de inauguração do ambulatório, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, ressaltou a importância do espaço para a região. “É um serviço com uma equipe de profissionais que contribuem com a humanização do atendimento. Com essa velocidade e esse olhar de carinho vamos avançar muito mais na saúde. Vamos conviver do lado do outro, da outra e do outrem com esse compromisso de construir uma sociedade melhor”, afirmou.

Ambulatório DiaTrans

O serviço especializado, que já está em funcionamento desde o dia 1º de setembro, disponibiliza atendimento de saúde para travestis e transexuais. A previsão inicial de atendimento é de 100 pessoas. A equipe é formada por uma vinculadora, enfermeira, psicóloga, médico infectologista e assistente social.

Quem chega ao DiaTrans passa pelo acolhimento e tem disponível consultas médicas e acompanhamento de outras categoriais profissionais, respeitando as necessidades e especificidades de cada indivíduo com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse usuário.

A população trans poderá ser referenciada para tratamento de outras necessidades nas demais unidades que compõem a rede municipal de saúde, dentro da lógica de cuidado integral da saúde. Além disso, a prevenção contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) é realizada em parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), com distribuição de preservativos, uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), da PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV), entre outros.

Acesso

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada para acesso a toda a rede de saúde municipal, incluindo o Ambulatório DiaTrans. Mas é possível procurar diretamente o serviço. Diariamente, de segunda a sexta-feira, a vinculadora está no serviço para acolher e orientar os interessados.

O Grupo de Entrada funciona de quarta-feira, das 13h às 19h. A princípio, o usuário que procura espontaneamente o serviço passa em acolhimento com a vinculadora e depois por uma consulta admissional com a enfermeira e coordenadora do serviço; e os demais atendimentos ocorrem de quinta-feira, das 8h às 19h, e de sexta-feira, das 13h às 19h.

Toda pessoa que procurar pelo serviço será acolhida, entretanto, jovens entre 16 e 18 anos não podem realizar hormonioterapia. O procedimento é autorizado por lei apenas a pessoas com mais de 18 anos. Crianças e adolescentes até 16 anos serão encaminhados para o Projeto Sexualidade (ProSex), do Hospital das Clínicas, onde tem hebiatria e realiza o acompanhamento desse público.

O Ambulatório DiaTrans de Diadema conta com apoio do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP, que é a referência para as cirurgias e para a educação continuada permanente. Ele fica na Avenida Antônio Piranga, número 700, no centro de Diadema.