SP: Cate abre a semana com processos seletivos para mais de 600 vagas de emprego

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Paulo oferta mais de 600 vagas nesta semana em processos seletivos realizados no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). As vagas nas áreas de comércio, serviços e construção civil são para candidatos com ensino fundamental até superior completo. Os interessados podem se inscrever até quarta-feira (8), às 18h, pela internet.

No processo seletivo desta semana, os candidatos com ensino fundamental incompleto encontram mais de 20 vagas para auxiliar de limpeza, com salários de até R$ 1.257. As vagas exigem experiência prévia de seis meses na área, comprovada em carteira.



Para quem possui o ensino fundamental completo, estão disponíveis cerca de 10 vagas para costureira geral – salários variam entre R$ 1.550 e R$ 1.604. Para a vaga é preciso seis meses de experiência comprovada. Estão disponíveis ainda 150 vagas para vendedor porta a porta com salário no valor de R$ 1.200, não sendo necessário ter experiência anterior.

Já aqueles que possuem ensino médio completo encontram mais de 100 vagas em diferentes áreas. Para operador de telemarketing ativo foram disponibilizadas 20 vagas com salário de R$ 1.252, contando com comissão. Nesse mesmo nível de escolaridade, o processo seletivo conta com 20 vagas de vendedor interno sem experiência.

São ofertadas também 10 vagas para gerente de restaurante voltadas a candidatos com ensino superior completo. O salário é de R$ 2.250 sendo necessário seis meses de experiência comprovada.

Diversidade

O público com deficiência conta com mais de 90 oportunidades no atual processo seletivo, em vagas como recuperador de crédito, atendente de lojas, consultor de vendas, auxiliar administrativo e mais.

Para operador de vendas estão disponíveis 10 vagas com ensino fundamental completo e salário de R$ 1.452, sem necessidade de experiência. São ofertadas também 60 vagas para teleatendente de emergência com salário no valor de R$ 1.578. As vagas exigem ensino médio completo, sem experiência.