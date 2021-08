Fundação Bradesco tem inscrições abertas para 117 cursos gratuitos de qualificação profissional

A Fundação Bradesco está com inscrições abertas para 117 cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de administração, contabilidade, finanças, desenvolvimento pessoal e profissional, educação e tecnologia. Podem participar candidatos a partir de 14 anos, mas a exigência de idade muda conforme o curso escolhido.

As inscrições devem ser feitas na página do programa na internet. Os cursos fazem parte do Escola Virtual Bradesco. As aulas serão virtuais e têm carga horária diferentes, de acordo com o curso. Veja a relação abaixo.

Todas as disciplinas oferecidas são da categoria “livre”, ou seja, não exigem comprovação de escolaridade para participar. Ao final das aulas, os alunos receberão certificado de conclusão, no qual consta a carga horária e conteúdo programático.



Leia também:

A Escola Virtual Bradesco destaca que os cursos possibilitam a aprendizagem autônoma e têm o objetivo de enriquecer os currículos dos alunos e, consequentemente, aumentar suas chances de ingresso no mercado de trabalho.

Veja abaixo a relação com alguns cursos oferecidos:

Área de Administração;

Empreendedorismo e inovação;

Estratégia de negócios;

Introdução a Administração;

Introdução a Gestão de Projetos;

Área de finanças e Contabilidade;

Análises de Balanços;

Contabilidade Empresarial;

Matemática Financeira;

Desenvolvimento Pessoal;

Aprendendo na Web;

Atendimento ao Público;

Comunicação Empresarial;

Desenvolvimento Profissional;

Finanças Pessoais;

Introdução à comunicação Empresarial;

Organização Pessoal;

Postura e Imagem Profissional;

Responsabilidade Social e Sustentabilidade;

Técnicas de lazer e Recreação;

Microsoft Excel 2016 – Avançado;

Preparatório Enem e Vestibulares;

Técnicas de Redação;

Projetos de Sistemas de TI.

A lista completa de cursos pode ser conferida na página da Escola Virtual Bradesco.