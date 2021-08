Pensa em viajar? Saiba onde o brasileiro é (ou não) bem-vindo

Pandemia. Países começam a relaxar restrições para turistas completamente vacinados

O sonho do fim da pandemia de covid-19 vai se tornando mais alcançável na medida em que a vacinação acelera no mundo e mais pessoas se protegem contra o coronavírus. É com essa esperança que governos e companhias de turismo, tão afetadas pela pandemia, buscam reaquecer o mercado e voltar a receber e transportar turistas brasileiros completamente vacinados contra a doença.

Entre os países com maiores restrições de viagem, o Brasil ainda é barrado em 85 nações, segundo a Iata (Associação Internacional de Transportes Aéreos). Mas a associação, que reúne mais de 280 companhias aéreas, reforça que um dos principais objetivos do pós-pandemia deverá ser reconectar pessoas.

“A liberdade de viajar é importante. Conectar o mundo por via aérea fornecerá estabilidade vital para dezenas de milhões de pessoas cujos empregos foram perdidos ou continuam em risco de pandemia. Trará alívio para o tributo social e mental causado pela perda de renda, bloqueios e separações familiares. E vai permitir conexões humanas que todos nós valorizamos”, defendeu a organização.

Um dos países que já mudaram as regras de entrada de brasileiros depois do inicio da vacinação foi a Irlanda. Desde o mês passado, brasileiros podem viajar ao país desde que estejam completamente vacinados contra a covid-19 (14 dias após a segunda dose ou 14 dias após a dose única, no caso da imunização com a Janssen). O mesmo se aplica na França, Suíça, Finlândia e Grécia (veja mais acima).

Tendência

Na Europa, com o avanço da imunização, países que compõem o bloco da UE (União Europeia) já podem retomar viagens entre si.

Fechada e com restrições de entrada desde o início da pandemia em março do ano passado, a região buscou reaquecer o turismo interno durante o verão. Por lá, o uso de máscaras também foi flexibilizado em ambientes externos – confira regras de cada país sobre a entrada de brasileiros em: skyscanner.com.br/restricoes-de-viagem e iatatravelcentre.com/international-travel-document-news.

A vacinação tem se mostrado a bala de prata para sair da pandemia de covid-19, mesmo que os cuidados para não se infectar pelo vírus continuem após a aplicação da dose. Na semana passada, Nova York se tornou a primeira cidade americana a anunciar que cafés, bares, restaurantes e teatros serão vetados para pessoas que não se imunizaram contra a covid-19. É bom estar preparado. A moda pode pegar.