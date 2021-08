IPVA: agora é possível consultar débitos com CPF e CNPJ

Motoristas do Estado de São Paulo agora podem consultar débitos do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) apenas com o número do CPF ou CNPJ. A Secretaria estadual da Fazenda disponibilizou nova consulta de débitos pelo SIVEI – Sistema de Veículos.

A consulta tradicional pode ser feita com o número da placa e o RENAVAM. A nova opção tem como objetivo facilitar a vida do contribuinte.

Ao acessar o SIVEI, o cidadão visualizará, no menu superior da tela inicial, três abas: Pedidos Solicitados, Novo Pedido e IPVA. Basta clicar em IPVA e depois em “consulta de débitos” (imagem abaixo).