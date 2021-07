Veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado

A Mega-Sena sorteou neste sábado (dia 24) um prêmio acumulado de R$ 7 milhões no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado foram:

26, 27, 28, 32, 38, 51

O último sorteio da loteria foi na quarta-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. Apesar de não haver ganhadores, trinta e um apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 52.887,76.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 927,59 para 2.525 apostas que acertaram apenas a quadra.

Lotofácil: veja os números sorteados neste sábado

A Lotofácil paga neste sábado um prêmio estimado em R$ 4 milhões ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Quina acumulada sorteou R$ 5,4 milhões

Outro prêmio polpudo que foi sorteado neste sábado foi o da Quina, que está acumulado e sorteou R$ 5,4 milhões.