SP: Companhia de Água e Esgoto abre inscrições de concurso com 33 vagas em Guaratinguetá

A Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (Saeg-SP), na região do Vale do Paraíba, abriu inscrições do concurso público para preenchimento de 33 vagas. Os salários variam de R$ 2.078,50 a R$ 10.187,56.

Estão disponíveis cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 23 de agosto no site da Vunesp, organizadora do certame.



A taxa varia de R$ 55 a R$ 95, de acordo com o cargo pleiteado no concurso.



Entre os cargos de nível fundamental disponíveis estão o de agente de saneamento/auxiliar de estação de tratamento de água (2 vagas), ajudante geral (4), oficial de serviços de saneamento/encanador (4), oficial de serviços de saneamento/pedreiro (1) e operador de máquinas (1).

Já entre os cargos de nível médio estão o de assistente de serviços administrativos (4), atendente (5) e motorista (2). No nível técnico são vagas para técnico em eletromecânica (1), técnico em mecânica (1), técnico em saneamento/estação de tratamento de água (1), técnico em saneamento/ meio ambiente (1).

Já as vagas de nível superior são para advogado (1), assistente social (1), analista de compras (1), analista de tecnologia da informação (1), contador (1) e engenheiro químico (1).

As provas serão aplicadas na cidade de Guaratinguetá no próximo dia 3 de outubro. Clique aqui para ver o edital com todos os requisitos para cada cargo.

Cronograma do concurso: