Campanha da Serasa busca quitar dívidas por até R$ 100

Aquela força! Descontos chegam a 99% e afetam 14 milhões de débitos com 24 empresas; ação vale apenas no mês de julho

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Uma fatura atrasada, uma conta esquecida… Passam alguns meses e o valor devido fica muito maior. Esse é um drama conhecido dos brasileiros e realidade para 62,6 milhões que estão inadimplentes no país, segundo o levantamento mais recente da Serasa, com dados do mês de maio.

Foi assim com o analista de planejamento Raphael Lesnok, de 26 anos, que entre uma compra aqui, outra ali, chegou a dever mais de R$ 7 mil. “Ia acumulando, porque eu falava ‘eu pago no mês que vem, com juros e multa, tranquilo!’. Só que eles iam crescendo mais e mais, até que eu me atolei.”

E quando as dívidas saem do controle, o jeito é respirar fundo e renegociar. Durante o mês de julho, a plataforma Serasa Limpa Nome realiza a segunda edição da campanha “Cenzão Nome Limpo”, em que 14 milhões de dívidas poderão ser quitadas por até R$ 100. Com a ação, o objetivo é oferecer R$ 12 bilhões em descontos aos consumidores – dependendo da dívida, o abatimento pode chegar a 99%,

São 24 empresas participantes, entre elas bancos, redes de telefonia, empresas de recuperação de crédito e lojas de varejo. “Nós queremos estimular as pessoas que buscam sair da inadimplência para quitar as dívidas e, quem sabe no futuro, voltar a ter crédito no mercado, ter uma perspectiva melhor”, afirma a gerente de marketing da Serasa, Haíla Ismerim.

A consulta pode ser feita sem sair de casa, pelo site serasa.com.br/limpa-nome-online. Se preferir, também é possível buscar informações em uma das agências dos Correios. As condições especiais da campanha duram apenas até o fim do mês, mas a plataforma seguirá ativa para consultar e quitar outros débitos em aberto.

Para Lesnok, a renegociação foi um grande passo para reequilibrar o orçamento. “Eu consegui uma condição melhor de pagamento do que quando tentava direto com as empresas e ainda pude fazer um parcelamento.”

Hora de negociar

Para fazer uma consulta, é preciso ter um cadastro com o CPF no site serasa.com.br/limpa-nome-online:

• Depois do acesso.

A plataforma irá apresentar todas as informações financeiras do consumidor, incluindo as dívidas que tiver.

• E agora?

As dívidas possuem diferentes condições para pagamento – é possível renegociar tanto as que fazem parte da campanha “Cenzão Nome Limpo” quanto as demais.

• Quer pagar quanto?

Ao escolher a melhor condição (à vista ou parcelado), o consumidor confirma a renegociação e tem acesso aos boletos de pagamento.

O inadimplente no Brasil

62,6 mi

de inadimplentes no Brasil

211,6 mi

de dívidas

Valor total das dívidas:

R$ 249,6 bi

Valor médio de cada dívida:

R$ 1.162,43

Valor médio devido por pessoa:

R$ 3.937,98

• Principais dívidas

29,70% – Banco/cartão

22,30% – Utilities

13% – Varejo

• Estados com mais inadimplentes

1º – São Paulo – 15 milhões2º Rio de Janeiro – 6,2 milhões3º Minas Gerais – 5,9 milhões4º Bahia – 3,9 milhões5º Paraná – 3,3 milhões

• Por idade

+60 anos – 16,9%41 a 60 anos – 34,8%26 a 40 anos – 35,8%Até 25 anos – 12,4%

• Por sexo

Feminino – 50,1%

Masculino – 49,9%

Fonte: Serasa. Dados de maio de 2021.