VÍDEO: Comitê de Blitze encerra festa clandestina na Capital nesta madrugada

O Comitê de Blitze, do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, interrompeu na madrugada desta sexta-feira (dia 9) uma festa clandestina com 300 pessoas em casa noturna no bairro da Casa Verde, na Zona Norte da Capital. Essa é a segunda vez que o local é autuado durante a pandemia.

Leia também:

Cidade de São Paulo vacina pessoas com 38 anos nesta sexta-feira

Sob agenda negativa, Bolsonaro ameaça a realização de eleições

Agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e órgãos municipais flagraram pessoas sem máscaras e aglomeradas na festa, descumprindo as medidas sanitárias. O local também não possuía alvará de funcionamento.

Confira vídeo divulgado nas redes oficias no governo:

🚔 Na madrugada desta sexta-feira (9), o Comitê de Blitze encerrou mais uma festa clandestina na Capital. Cerca de 300 pessoas foram flagradas no estabelecimento, no bairro Casa Verde, descumprindo as medidas de segurança contra o coronavírus. ✔️ Dois responsáveis pelo bar foram encaminhados à delegacia por infração de medida sanitária. Essa é a segunda vez que o local é autuado por descumprimento das regras de funcionamento durante a pandemia. A ação foi realizada por agentes das polícia Civil e Militar, Procon, Vigilância Sanitária Estadual e órgãos municipais. 📞 Combater a COVID-19 é um dever de todos! Para denunciar aglomerações disque 0800-771-3541 ou pelo email [email protected], do Centro de Vigilância Sanitária. Publicado por Governo do Estado de São Paulo en Viernes, 9 de julio de 2021

Comitê de Blitze

Criado no dia 12 de março em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o Comitê de Blitze tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas e evitar a propagação do novo coronavírus.

Qualquer pessoa pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800-771-3541, no site ou pelo e-mail [email protected]