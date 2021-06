​Transportes metropolitanos de São Paulo recebem oito pontos de vacinação a partir de quarta-feira

As empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo recebem de quarta a sexta-feira (dia 23 a 25) oito postos de vacinação, onde pessoas de todos os grupos prioritários podem tomar a 1ª dose da vacina contra a covid-19.

Segundo o governo do Estado, desde o dia 13 de maio, quando os primeiros postos foram abertos, 15.824 pessoas se vacinaram no sistema metropolitano de transportes.

Leia também:

Rede atacadista abre vagas de emprego em São Paulo e região

Nesta semana, o horário de atendimento será das 9h30 às 17h. Para saber quais públicos integram os grupos a serem vacinados, acesse o site Vacina Já. Para agilizar o atendimento, recomenda-se que seja feito um pré-cadastro no mesmo site.

Confira os locais para vacinação:

CPTM

Linha 11-Coral: Estação Guainases

Linha 12-Safira: Estações São Miguel Paulista, Jardim Helena-Vila Mara e Itaim Paulista

Metrô

Linha 3-Vermelha: Estação Corinthians-Itaquera

Linha 15-Prata: Estação São Mateus

Linha 4-Amarela: Estações República e Butantã

Alimento Solidário

Quem for tomar vacina em um desses postos pode aproveitar para doar alimentos não perecíveis para a campanha Alimento Solidário.

Os transportes metropolitanos participam da campanha, promovida pelo Fundo Social do Governo do Estado, com pontos de coleta em mais de 180 estações e terminais da CPTM, Metrô e EMTU. As prefeituras também envolvidas no projeto vão distribuir os alimentos doados para famílias em situação de extrema vulnerabilidade.

As caixas de arrecadação ficam próximas às catracas de acesso nas estações e terminais. Qualquer pessoa pode fazer sua contribuição.