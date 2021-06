Rede atacadista abre vagas de emprego em São Paulo e região

A rede atacadista Makro abriu diversas vagas de emprego para São Paulo e região.

Confira os cargos disponíveis:

Encarregado Técnico de Posto de Combustível – Ribeirão Preto;

Especialista de Segurança contra Incêndios e Riscos – São Paulo;

Estagiário de Estratégia de Transformação – São Paulo;

Estagiário Expansão Novos Negócios – São Paulo;

Auditor Sênior – São Paulo;

Chefe de Seção – São Paulo;

Assistente de Prevenção de Perdas – Cajamar;

Especialista em Gestão da Mudança – Temporário – São Paulo.

A empresa oferece benefícios como auxílio farmácia, auxílio estacionamento, convênio médico, convênio odontológico, cesta de natal, desconto em produtos, participação de lucro, vale refeição e vale transporte.

Para obter mais detalhes sobre cada uma das vagas e se inscrever, o interessado deve acessar o link de participação e cadastrar seu currículo atualizado.

Mais vagas

A produtora e exportadora de papéis Klabin também está com vagas para profissionais de diferentes funções em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Confira as oportunidades:

Analista de Gente Gestão Pleno – Jundiaí (SP);

Eletricista II – Paulínia (SP);

Mecânico (a) II – Paulínia (SP);

Inspetor (a) de Manutenção – Paraná;

Mecânico (a) Florestal III – Telêmaco Borba (PR);

Assistente Técnica (o) II – Otacílio Costa (SC);

Analista de Infraestrutura SR – São Paulo;

Analista de Controladoria e Inteligência em Vendas – São Paulo;

Analista Junior de Silvicultura e Tecnologia de Precisão – Paraná;

Operador (a) de Embalagem IV (IMPRESSORA DIGITAL) – Jundiaí (SP);

Eletrônica de Sistemas II – Ortigueira (PR).

Entre os benefícios estão vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno, previdência privada, participação de lucros e resultados, auxílio fretado, auxílio farmácia, assistência médica e convênio odontológico.

Para se candidatar a uma das oportunidades, acesse o site de inscrição e boa sorte!

Também há vagas na seguradora Porto Seguro. São diversas oportunidades em São Paulo e Mato Grosso do Sul, inclusive para pessoas com deficiência (PCD).

Os cargos buscados são os seguintes:

Técnico de Enfermagem : Necessário ter Curso Técnico de Enfermagem; Boa comunicação e Ótimo relacionamento interpessoal.

: Necessário ter Curso Técnico de Enfermagem; Boa comunicação e Ótimo relacionamento interpessoal. Analista de Suporte Comercial : Necessário Ensino Superior em Administração, Economia, Gestão de Negócios, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da informação, Contabilidade ou áreas similares.

: Necessário Ensino Superior em Administração, Economia, Gestão de Negócios, Marketing, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da informação, Contabilidade ou áreas similares. Professor : Necessário Ensino Superior em Direito e Experiência em sala de aula.

: Necessário Ensino Superior em Direito e Experiência em sala de aula. Analista de Reembolso Jr (exclusivo para PCD): Necessário Ensino Superior em Administração, Enfermagem, Gestão de Seguros ou áreas similares.

(exclusivo para PCD): Necessário Ensino Superior em Administração, Enfermagem, Gestão de Seguros ou áreas similares. Técnico de Enfermagem do Trabalho: Necessário Curso técnico de Primeiros Socorros básico.

A empresa disponibiliza vale alimentação, seguro de vida, restaurante interno, programa de treinamento, previdência privada, participação de lucro, desconto em produtos, cooperativa de crédito, auxílio farmácia, auxílio desenvolvimento, auxílio creche, convênio odontológico e assistência médica.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o link, se atentar aos requisitos e submeter seu currículo.

Atenção redobrada ao currículo

Freepik

Um bom currículo abre portas. É ele quem, em um primeiro momento, diferencia um candidato dos demais. Por essa razão, é preciso caprichar em sua elaboração, destacando pontos estratégicos.

Confira abaixo dicas de quais informações não esquecer para chamar a atenção dos recrutadores e garantir uma primeira entrevista:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.