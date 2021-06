Apresentador do SBT confunde Lázaro Ramos com ‘serial killer do DF’; ator brinca com gafe nas redes

O apresentador Marcelo Torres confundiu o ator Lázaro Ramos com Lázaro Barbosa, conhecido como “serial killer do Distrito Federal” ao abrir o telejornal “SBT Brasil”.

“Esta edição começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no entorno do Distrito Federal”, disse o jornalista ao vivo.

A colega de bancada, Márcia Dantas, citou o nome do suspeito corretamente em seguida.

Assista:

Ramos, conhecido por seu bom humor, não deixou a gafe passar e brincou com a situação nas redes sociais.

Tanto o momento da confusão como a “resposta” do ator viraram assunto no Twitter.

Se vocês virem o Lázaro Ramos, acionem a polícia



🤣 pic.twitter.com/Y7AYul6V4s — Demagogia do Oprimido 🔥 (@Doprimido2) June 19, 2021

O Lázaro Ramos tem cara que nem barata ele mata pic.twitter.com/ZwmxXrPyRc — Bruno Paes (@Brunopaes21) June 18, 2021

O sbt chamando o lazaro barbosa de lazaro ramos kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/xM83NcXQsx — jg (@jo_jogab) June 19, 2021

Passando mal com o Lázaro Ramos

🗣️🗣️🗣️🗣️

pic.twitter.com/CdRWJkU3jP — alê (@dre_meireles) June 19, 2021

Ahahahaha o Lázaro Ramos tadinho https://t.co/Cj8VGzxwkS — Flávia Carvalho (@carvalhofla) June 19, 2021