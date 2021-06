Apostou na Mega-Sena? Veja resultado do sorteio milionário deste sábado

Mais uma vez a Mega-Sena sorteou um prêmio milionário. Desta vez, os apostadores de todo o Brasil disputam uma soma de R$ 43.258.691,06, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado foram:

11, 16, 20, 24, 39, 53

Mil e oitenta e um carros populares na faixa de R$ 40 mil é o que o ganhador da Mega-Sena poderia comprar com o prêmio milionário de mais de R$ 43 milhões.

Se preferisse, poderia aplicar tudo na caderneta de poupança, e mesmo com o menor rendimento entre as aplicações do mercado financeiro, o investidor receberia juros mensais a partir de R$ 84 mil.