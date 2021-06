Caso Madeleine McCann: O detalhe chocante revelado por vidente que deu pistas sobre paradeiro

As investigações do Caso Madeleine McCann continuam e novas pistas chegam. A menina desapareceu de forma misteriosa aos três anos durante férias em família na Praia da Luz, Portugal, a 3 de maio de 2007.

De acordo com o The Sun, as coordenadas reveladas pelo vidente Michael Schneider, foram incorporadas a investigação e levadas a sério pelos agentes.

O médium aponta não só o local em que os restos mortais da menina foram enterrados – uma floresta próxima ao resort em que passava férias – mas também aponta que ela foi morta apenas horas depois do seu rapto.

Schneider resolveu outros casos de assassinato na Europa e o promotor alemão Hans Christian Wolters declarou que seus oficiais usaram clarividentes – pessoas que afirmam ter habilidades sobrenaturais – para ajudar em outros casos.

Esta não foi a primeira vez que videntes tentaram desvendar o desaparecimento Madeleine McCann

Em 2020, a médium Fia Johansson, disse que Maddie estava viva e morando na Alemanha, sem saber que tem outra família que a procura, pois não se lembra de nada. Ela ainda afirmou que a menina desaparecida pode se reunir com sua família em 2022 ou 2024, quando se tornará uma cantora famosa.