Última fase da vacinação contra a gripe começa amanhã em São Paulo

Nesta quarta-feira (dia 9), começa a terceira e última fase da campanha de vacinação contra a gripe influenza na cidade de São Paulo.

Nesta etapa, podem se imunizar contra a gripe as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores das forças de segurança e salvamento e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A imunização é realizada exclusivamente em escolas e estabelecimentos da Educação, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Veja aqui os endereços dos postos de vacinação na cidade.

Quem já vacinou

As fases anteriores da campanha foram direcionadas às crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias), povos indígenas, trabalhadores da saúde, profissionais da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), idosos a partir de 60 anos e professores das escolas públicas e privadas.

Iniciada em 12 de abril, a campanha de vacinação contra influenza está prevista para ser encerrada no dia 9 de julho.

Influenza X covid-19

Pessoas com covid-19 ou que tiveram alta há menos de 28 dias não podem receber a vacina contra a gripe.

A aplicação desse imunizante também não pode ser feita em quem tomou a vacina contra o novo coronavírus há menos de 15 dias ou se a segunda dose estiver agendada para os próximos 15 dias.