Quatro apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta segunda-feira

A Lotofácil desta segunda-feira saiu para quatro apostadores e cada um levou para casa a bolada de R$ 749.346,18, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Eles são de União dos Palmares (AL), Alagoinha (BA), Feira de Santana (BA) e Macaé (RJ).

Além dos quatro felizardos, a Lotofácil pagou também R$ 1.845,18 para trezentos e cinqüenta e dois apostadores que acertaram 14 dezenas.

Foram premiados ainda as apostas que acertaram apenas 13 números, nada menos do que 12.632 pessoas. Cada uma delas ganhou R$ 25,00.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

01, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Para o sorteio desta terça-feira, a loteria retorna a seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão pela Caixa.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Prêmio da Quina sai para Cariacica, no Espírito Santo

Um jogador levou sozinho o prêmio da Quina que foi sorteado nesta segunda-feira, de R$ 735.139,85.

Outras 40 apostas acertaram a quadra e receberam prêmios individuais de R$ 9.976,90.

Apostadores que acertaram somente o terno também receberam premiação da Quina. Foram 3.341 apostadores e cada um ganhou R$ 179,62

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira foram 32, 55, 56, 62, 63.

Para esta terça-feira, a Quina retorna os sorteios a partir das 20h com um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas mágicas.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Lotomania retorna nesta terça com prêmio de R$ 500 mil

O apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas para a Lotomania nesta terça-feira vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 500 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Na última sexta-feira, um apostador de Belo Horizonte ganhou sozinho a bolada de R$ 9.163.623,63.

Outras 14 apostas que acertaram 19 pontos receberam prêmios individuais de R$ 36.017,15.

Regras da Lotomania

Na Lotomania, o apostador escolhe até 50 números entre as 100 dezenas disponíveis. Vence quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número. Uma aposta custa R$ 1,50.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha” é possível concorrer com a mesma aposta mais de uma vez – assim, se seus números forem premiados, sua fatia do prêmio é maior.