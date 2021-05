Quer trabalhar no paraíso? Setor de pousadas em Fernando de Noronha oferece vagas

O setor de pousadas do arquipélago de Fernando de Noronha abriu 10 vagas de emprego. Já imaginou trabalhar nesse paraíso?

Estão disponíveis oportunidades para recepcionista, chefe de recepção, camareira, auxiliar de manutenção, garçom e cozinheiro.

Os candidatos devem acessar o site Workin Noronha, escolher a vaga, preencher o formulário, anexar o currículo e enviar os dados solicitados.

Os contratados vão trabalhar em uma pousada de alto padrão. É preciso ter disponibilidade para se mudar para a ilha.

Os salários são a combinar. Entre os benefícios estão moradia e alimentação.

Quer continuar no continente? Também há vagas

Se o seu negócio é continuar na cidade grande, também há vagas disponíveis. Confira abaixo a seleção que preparamos para você:

Concentrix

A Concentrix está com mais de 600 vagas abertas em São Paulo. Estre os cargos estão agentes de atendimento, analista de TI e até diretor de contas.

Os requisitos variam, mas, em geral, é necessário ter 18 anos e Ensino Médio completo. Algumas vagas são para Ensino Superior. Conhecimento em inglês não é obrigatório, mas é um diferencial.

As vagas são para diversas escalas e horários, já que algumas operações funcionam 24 horas.

Os benefícios são vale alimentação/refeição; plano de saúde e odontológico; parcerias com empresas que oferecem descontos, como universidades e escolas de idioma; auxílio creche e algumas campanhas internas que podem render premiações em dinheiro. Além disso, a multinacional oferece auxílio para internet e luz para quem está trabalhando no modelo home office.

Os interessados devem acessar o site da Concentrix.

Royal Face

A Royal Face oferece mais 153 vagas nas áreas administrativas, de saúde e comercial paras unidades da rede.

As oportunidades são para os Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, para os cargos de Recepcionista, Consultor, Farmacêutica, Biomédica, Enfermeira, Analista, Atendente Comercial entre outros. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

A maioria das vagas exige experiência. A escolaridade varia de Ensino Médio para os cargos da área comercial e recepcionista, Ensino Superior para gestor e Pós-Graduação para biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros.

Os interessados devem inscrever pelo site.

Shopee

A Shopee está com vagas abertas para diversos níveis, com oportunidades em que vão desde tecnologia a profissionais de relacionamento, operações/logística e gestão.

Todas as vagas disponíveis estão disponíveis na página de carreiras da empresa, onde é possível se cadastrar.

Antes de mais nada, prepare um bom currículo

Para garantir a atenção dos recrutadores, invista em um currículo bem elaborado. Veja abaixo a estrutura ideal:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.