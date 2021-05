Fatecs têm inscrição aberta para vestibular do segundo semestre

Estudantes interessados em disputar uma vaga nas Faculdades de Tecnologia do estado (Fatecs) tem até o dia 7 de junho para se inscreverem no vestibular do segundo semestre de 2021.

A inscrição, que começou nesta segunda-feira (10), deve ser feita pelo site vestibularfatec.com.br e tem uma taxa de R$ 39. Quem tiver dificuldade de acesso à Internet poderá agendar horário e usar os computadores das unidades para se inscrever.

Em função da pandemia, a seleção dos candidatos neste ano não terá prova presencial ou online e será realizada somente pela análise do histórico escolar.

LEIA TAMBÉM:

Confira vagas de emprego abertas para começar bem a semana

Rodízio de carros tem novo horário a partir desta segunda-feira em SP

A análise levará em conta as notas nas matérias de Língua Portuguesa e Matemática da segunda série do Ensino Médio.

Neste ano, as Fatecs de todo estado devem disponibilizar um total de 18.160 vagas em 84 cursos na área de tecnologia

A previsão é de que as aulas comecem de forma remota até que a flexibilização da quarentena possibilite o retorno presencial às aulas.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.