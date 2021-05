Iniciada em janeiro pelos profissionais da saúde, a campanha de vacinação contra a covid-19 vai se expandir em São Paulo e ganhará novos públicos neste mês de maio, com mais de um milhão e meio de pessoas beneficiadas.

A primeira expectativa é de concluir a imunização de todos os idosos, com a entrada na fila da última faixa etária, dos que têm 60, 61 e 62 anos, que receberão as doses a partir de amanhã.

Na semana que vem, será a vez dos adultos com comorbidades começarem a ser vacinados. Como o público e a gama de doenças são amplos, o estado decidiu iniciar por três grupos: pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados imunossuprimidos.

Também na semana que vem, a vacina contra a covid-19 chegará para os que trabalham no transporte público: primeiro para os funcionários do metrô e dos trens, e, depois, para os motoristas e cobradores de ônibus.

Ainda há a expectativa de que as gestantes, puérperas (45 dias após o parto) e lactantes possam ser incluídas na campanha neste mês. A recomendação já foi dada pelo Ministério da Saúde, mas o estado ainda está traçando a estratégia.

Na capital, a prefeitura informou que estuda oferecer a “xepa” para as pessoas com mais de 55 anos (que precisam fazer cadastro nas UBSs), e também ampliar a vacinação entre os profissionais de saúde autônomos, chegando aos mais jovens.

O estado de São Paulo aplicou até aqui 11,8 milhões de doses da vacina contra a covid-19, sendo que 4,3 milhões de pessoas já receberam as duas doses, o que representa 9,4% de toda a população.

Vem, vacina

60, 61 e 62 anos

Amanhã

1,4 milhão

Síndrome de Down

10 de maio

50 mil

Pacientes renais em diálise

10 de maio

40 mil

Transplantados imunossuprimidos

10 de maio

30 mil

Metroviários e ferroviários

11 de maio

10 mil

Motoristas e cobradores de ônibus

18 de maio

165 mil