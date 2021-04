A Polícia Civil flagrou 106 pessoas aglomeradas em um bar na madrugada desta quinta-feira (dia 29), em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubo), do Dope (Departamento de Operações Especiais de Polícia), com o apoio do Procon e da Vigilância Sanitária Estadual.

Ao chegar ao bar, os agentes encontraram o grupo descumprindo as medidas impostas para conter a proliferação do novo coronavírus: não mantinham o distanciamento social, compartilhavam narguile, ingeriam bebidas alcoólicas e 64 delas não usavam máscaras de proteção.



Durante a ação, as equipes apreenderam equipamentos de controle de som, computadores e cinco máquinas de cartão do bar.



O local foi preservado para perícia e os responsáveis foram encaminhados ao 10º DP de Osasco, onde foram autuados por infração de medida sanitária preventiva. Os demais frequentadores foram liberados.