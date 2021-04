O governo de São Paulo anunciou neste terça-feira (dia 20) que pacientes portadores de algumas comorbidades começarão a receber a vacina contra a covid-19 em 10 de maio.

O grupo engloba portadores de problemas renais em diálise com idades entre 18 e 39 anos e transplantados imunossuprimidos na mesma faixa etária. Portadores de Síndrome de Down também entram na fila.

Apesar do calendário do Estado, é importante lembrar que as cidades podem adiantar a vacinação de suas populações mediante sua oferta. Assim, é preciso acompanhar as divulgações feitas por cada município.

Se você mora na cidade de São Paulo, confira quem está recebendo o imunizante neste momento:

Profissionais de saúde com 47 anos ou mais;

Idosos com 67 anos ou mais;

Profissionais da Educação com 47 anos ou mais;

Profissionais de saúde com 50 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua cadastradas nos Centros de Acolhida;

Trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo;

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social);

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da SMDHC (Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania).

Próximos grupos

Segundo cronograma estadual, a partir de amanhã (dia 21), idosos de 65 e 66 anos passarão a receber a primeira dose da vacina.

Pessoas nas faixas entre 63 e 64 anos serão vacinados a partir do dia 29 de abril e aqueles com idades de 60, 61 e 62 anos, no dia 6 de maio.

Números da vacinação

O Vacinômetro aponta que o governo de São Paulo já aplicou mais de 9,6 milhões de doses de vacina. Desse total, cerca de 6,3 milhões representam a primeira dose e 3,3 milhões, a segunda.

É possível acompanhar a vacinação detalhada de cada município no site.