Quarenta e seis pessoas recebessem a vacina contra Covid-19 no lugar do imunizante contra a gripe (influenza) em um posto de vacinação de Itirapina, no interior de São Paulo. Entre os vacinados estão 18 adultos e 28 crianças. A confusão ocorreu na última terça-feira (dia 13).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, no dia seguinte.

A Prefeitura de Itirapina informou que uma técnica de enfermagem enviou por engano frascos da CoronaVac para um dos locais em que está ocorrendo a campanha de vacinação contra gripe. A técnica que aplicou as doses foi afastada do cargo.

Ainda segundo a Administração, todas as providências para a segurança da pessoas foram tomadas e, conforme orientação de médicos consultados, o fato não traz riscos para a saúde dos envolvidos.

Situação semelhante ocorreu em Diadema, na Grande São Paulo, onde outras cinco crianças foram vacinadas nesta semana contra o coronavírus após um erro em uma UBS (Unidade Básica de Saúde). As crianças têm entre sete meses e quatro anos de idade e também deveriam ter sido imunizadas contra a gripe.

Campanhas de vacinação em São Paulo

Começou nesta segunda-feira (dia 12) a Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza, o vírus da gripe. Ela acontece todos os anos a partir do início do outono.

Ao mesmo tempo, a vacinação contra o novo coronavírus segue. O Estado vacina idosos a partir de 67 anos. A previsão é de que, no dia 21, pessoas de 66 e 65 anos também entrem na fila.