A Serasa tem mais de 70 vagas de emprego abertas. A maior parte delas é voltada à área de tecnologia. Enquanto durar a pandemia, as oportunidades são destinadas para o modelo remoto.

Entre os cargos disponíveis estão os seguintes: Advogado Sr., Analista CRM Data Analytics, Analista de Estratégia de Cobrança, Analista de Prevenção de Fraudes, Desenvolvedores Backend e Frontend, Especialistas de Business Intelligence, Data Scientists, Designers, Coordenadores de TI, Engenheiros de Inteligência Artificial, Engenheiros de Machine Learning, Engenheiros de Software, UX Designers, entre outros.

Os novos colaboradores deverão responder às sedes de São Paulo (São Paulo) e Blumenau (Santa Catarina).

Os interessados poderão checar os requisitos para cada vaga e se cadastrar no site de Carreiras da Serasa.

Mais vagas

A Printi está com vagas de emprego abertas para os cargos Analista de Marketing de Performance Sênior, Analista de PCM, Assistente de Mídia, Desenvolvedor Front-end Junior, Front-end Sênior, Devops PL e Product Owner Pleno.

Algumas das vagas são para trabalho remoto e outras para atuação presencial na sede da empresa, que fica em Barueri, em São Paulo.

A empresa oferece benefícios como assistência médica e odontológica, vale refeição, seguro de vida, PLR, vale-infra e 20% de desconto no site Printi.

Os interessados devem se cadastrar pelo site.

Já a OdontoCompany está com 850 vagas abertas. As oportunidades são para os cargos de dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético. Os que variam de R$ 1.400 a R$ 15 mil.

A empresa busca residentes nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Ceará, Santa Catarina, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná.

O currículo deve ser enviado pelo site.

A InterPlayers, por sua vez, tem mais de 60 vagas para analista, especialistas em projetos, promotor de merchandising e outras áreas.

A empresa oferece oportunidades para PCDs (pessoas com deficiência) e para jovens iniciantes como aprendizes e estagiários.

Se interessou? Mais informações podem ser encontradas nas plataformas InfoJobs, Catho e CIEE ou pelo e-mail [email protected]

Saiba como preparar um bom currículo

Pixabay

Para conquistar uma vaga no mercado, o primeiro passo é elaborar um bom currículo. A ideia é chamar a atenção dos recrutadores para garantir uma primeira entrevista.

A seguir, confira como montar um currículo campeão:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.