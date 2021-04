A Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio, está com mais de 150 vagas de emprego abertas em todo o País.

Algumas das posições são home office, mas há vagas presenciais em São Paulo, Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Entre as vagas disponíveis estão: Advogado, Analista Administrativo de RH, Analista Contábil, Analista de Logística, Assessor de Vendas, Assistente Administrativo, Consultor Comercial, Coordenador Administrativo Loja, Coordenador de Logística, Data Product Manager, Desenvolvedor Back-End Pleno e Sênior, Jovem Aprendiz, Motorista de Empilhadeira, Vendedor, entre outras.

Para saber os requisitos de cada posição, bem como realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link.

Estágio na Pirelli

Já para quem procura vagas de estágio, a empresa de fabricação de pneus Pirelli está com seleção aberta. São 30 vagas para novos talentos.

As cidades que possuem oportunidades são São Paulo, Barueri, Cabreúva, Campinas e Santo André. No Estado da Bahia, as vagas são em Feira de Santana.

As áreas que ainda serão preenchidas são para RH, HSE(segurança do trabalho), trade e marketing, central de vendas, controladoria, setor jurídico, crédito e cobrança, compras, manutenção e outras.

A Pirelli oferece bolsa-auxílio que pode variar entre R$756,00 e R$1.198,26 para quem tem Ensino Técnico. Já para aqueles que contam Ensino Superior, a remuneração é de R$792,96 até R$1869,84 por mês.

Há ainda benefícios como seguro de vida, assistência médica, refeitório ou vale-refeição, auxílio transporte ou fretamento de ônibus, desconto em pneus, PAP (Programa de Apoio Pessoal), cesta de Natal entre outros.

As inscrições vão até o dia 30 de abril e devem ser feitas pelo site.

Após a inscrição, os candidatos farão testes, dinâmicas em plataformas de inteligência artificial além de chats com a equipe de Recursos Humanos e gestores responsáveis. Todo este processo será online.

A previsão de início é julho deste ano.

Mais oportunidades

Divulgação

A Pravaler, plataforma digital de soluções financeiras, está com vagas remotas abertas para integrar os times de Experiência do Cliente, Comercial, Marketing, Risco e Tecnologia.

A empresa oferece benefícios como participação nos lucros, day off de aniversário, horário flexível, vale-refeição, vale-transporte, Gympass, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, além de licença maternidade de seis meses e licença paternidade estendida.

Os interessados podem se candidatar às oportunidades no aqui.

Já a V8 Consulting, que presta serviços de TI, está com 40 vagas de trabalho – também home office.



As posições são para as áreas técnica e administrativa, como arquiteto, vendedor, DBA, desenvolvedor web center sites, desenvolvedor BackEnd pleno e sênior, desenvolvedor FrontEnd pleno e sênior, QA Tester e desenvolvedor Java/Node Full-Stack.



Todas as vagas são no regime CLT e oferecem benefícios.

Para participar da seleção, os interessados devem se cadastrar aqui.

A Genomma Lab, por sua vez, lançou seu primeiro programa de estágios no Brasil. Há seis vagas disponíveis, com duração de dois anos.

Os interessados devem estar matriculados em um curso superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e julho de 2023.

O candidato deve ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, em São Paulo, ter conhecimento intermediário do pacote Office e conhecimento básico nos idiomas inglês e espanhol.

As vagas são para as áreas de marketing, finanças, pesquisa e desenvolvimento, inteligência de negócios, recursos humanos e vendas.

Entre os benefícios estão plano de saúde e dental, seguro de vida, recesso remunerado, Gympass (auxílio academia), vale-refeição, trabalho remoto e vale-transporte.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 12 de abril, no site.