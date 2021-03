O sorteio da Lotofácil desta segunda-feira tem um prêmio acumulado de R$ 4,9 milhões que será pago para quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

No sorteio do último sábado, apesar de ninguém ter acertado os 15 números da Lotofácil, 207 pessoas fizeram 14 pontos e cada um deles levou para casa R$ 1.379,18.

Quem acertou apenas 13 pontos também foi premiado. Foram 8.567 apostas que ganharam prêmios individuais de R$ 25.

REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis.

O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

R$ 2,50 – quinze números

R$ 40 – dezesseis números

R$ 340 – dezessete números

R$ 2.040 – dezoito números

R$ 9.690 – dezenove números

R$ 38.760 – vinte números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Quina tem prêmio milionário; veja os números sorteados

Depois de vários sorteios acumulados, a Quina deve pagar hoje ao apostador que acertar as cinco dezenas mágicas um prêmio de R$ 8,4 milhões.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

11 – 14 – 22 – 33 – 80

No sorteio de sábado, quarenta e cinco apostadores acertaram quadro dezenas e cada um deles levou para casa R$ 12.708,85.

A Quina pagou também quem acertou somente 3 números. Foram 4.306 apostas que ganharam prêmios individuais de R$ 199,72.

Os números sorteados neste sábado foram 12 – 37 – 50 – 67 – 75

Regras da Quina

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar2, 3 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 2– cinco números

R$ 12 – seis números

R$ 42 – sete números

R$ 112 – oito números

R$ 504 – dez números

R$ 924 – onze números

R$ 1.584 – doze números

R$ 2.574 – treze números

R$ 4.004 – quatorze números

R$ 6.006 – quinze números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Super Sete voltou a acumular

Mais uma vez a Super Sete não teve ganhadores na faixa da premiação principal e o prêmio voltou a acumular. O próximo sorteio da Super Sete será na quarta-feira e o apostador que acertar as sete dezena sorteadas vai levar para casa R4 4,5 milhões.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda—feira foram:

4 – 6 – 2 – 2 – 5 – 7 – 0

Cinco apostadores acertaram seis dezenas no sorteio desta segunda e cada um ganhou R$ 9.811,35.

Além deles, mais 94 apostas acertaram 5 dezenas e foram premiadas com R$ 745,54.

O sorteio da Super Sena é realizado sempre a partir das 15h e a aposta simples custa R$ 2.