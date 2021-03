São Paulo tem mais de 30 mil internados por Covid-19; 12,5 mil estão em UTI

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (dia 24) mais de 30 mil pessoas internadas devido à Covid-19. Ao todo, são 30.359 internados, sendo 12.588 pacientes em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 17.771 em enfermaria.

Além disso, Estado registra recorde de ocupação em UTI com 92,3%. Na Grande São Paulo, o índice é 92,2% na Grande São Paulo.

Houve 20.395 novas infecções confirmadas desde ontem, chegando ao total de 2.352.438 casos da doença em toda a pandemia.

MUDANÇA NO SISTEMA

O Ministério da Saúde alterou ontem os critérios de registros de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave no sistema Sivep Gripe, fazendo com que a inserção de óbitos por Covid-19 no Estado de São Paulo despencasse hoje.

Nas últimas 24 horas foram reportados no sistema oficial do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 281 óbitos nas últimas 24 horas, contra 1.021 na última segunda-feira. A média móvel de sete dias de inserção de óbitos estava até ontem em 532 mortes. Com a atualização de hoje, em toda a pandemia já ocorreram 68.904 mortes em São Paulo.

Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 2.038.783 pessoas estão recuperadas, sendo que 234.274 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

FASE EMERGENCIAL

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, com o objetivo de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo novo coronavírus.

Neste período, serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, têm suas atividades proibidas.

A medida determinou ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.

Nesta fase, apenas os serviços de delivery e drive-thru podem continuar funcionando normalmente.