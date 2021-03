Toque de restrição: São Paulo autua 197 estabelecimentos no fim de semana

A operação do governo do Estado de São Paulo para fiscalização do cumprimento ao toque de restrição resultou na autuação de 197 estabelecimentos comerciais em todo o Estado entre a noite de sexta-feira (12) e domingo (14).

Os estabelecimentos foram flagrados descumprindo a nova regra de restrição de circulação, horários de funcionamento e/ou as normas que preveem uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.

A fiscalização é uma operação conjunta entre Vigilância Sanitária Estadual, PM (Polícia Militar) e Procon-SP. A ação foi intensificada com a criação do Comitê de Blitze, que envolve a participação da Guarda Civil Metropolitana e a Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária) pela Prefeitura de São Paulo.

Vigilância Sanitária

Os flagrantes da ação da Vigilância Sanitária resultaram em 3.535 inspeções e 151 autuações por desrespeito às regras de restrição de circulação, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.

Desde 1º de julho de 2020, a Vigilância Sanitária já realizou mais de 216,8 mil inspeções e 4,4 mil autuações.

Procon-SP

As equipes de fiscalização do Procon-SP vistoriaram 1.696 estabelecimentos comerciais na Capital e no Interior e autuaram 46 deles por desrespeito à regra de restrição de circulação, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social.

Desde o início das fiscalizações, em 26 de fevereiro deste ano, foram vistoriados 2.332 estabelecimentos no Estado de São Paulo, dos quais 146 estavam abertos indevidamente ao público consumidor.

Polícia Militar

A PM deu continuidade à Operação Toque de Restrição em todo o Estado, com o emprego de mais de 18 mil agentes. O balanço do final aponta a realização de 12 mil dispersões de aglomeração, abordagem a mais de 84 mil pessoas e vistoria de 134 mil veículos.

Desde 26 de fevereiro, 360 festas clandestinas foram encerradas, houve a prisão de 2.077 pessoas, a apreensão de 7,4 toneladas de entorpecentes e mais de 53 mil dispersões.