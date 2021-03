Confira as vagas de emprego abertas para começar bem a semana

Segunda-feira é um dia perfeito para começar as buscar por um novo emprego. Separamos algumas oportunidades disponíveis. Confira aqui e boa sorte!

PagueVeloz

A empresa de serviços de pagamento oferece posições de Assistente de Suporte, Analista de Marketing Digital, Executivo de Vendas, Analista Financeiro Jr., Executio de Vendas, Advogado, entre outros.

Há oportunidades em São Paulo (SP), Santos (SP), Catanduva (SP), Blumenau (SC), Curitiba (PR), Pirassununga (SP), Belo Horizonte (MG), Barretos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Natal (RN).

As inscrições devem ser feitas pela página do LinkedIn da empresa.

Dow

A Dow, indústria química, abriu inscrições para o seu “Programa de Trainee Dow 2021 Potências Negras”.

O programa tem duração de dois anos. É preciso que a graduação do candidato seja entre julho/2017 e julho/2020 e ele já tenha um ano de experiência profissional.

As vagas são para São Paulo (SP) – Cadeia de Suprimentos, Comercial, Compras, Finanças, RH e Excelência Comercial -, Santos Dumont (MG) – Confiabilidade – e Candeias (BA) – Produção.

Inscrições devem ser feitas até dia 1º de abril neste link.

Americanas

A Americanas está com inscrições abertas para o Programa de Estágio em Loja 2021.

Podem se candidatar alunos de qualquer curso de graduação, com previsão de formatura de julho a dezembro de 2021. É necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

As vagas são para os Estados de São Paulo, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

A empresa oferece bolsa-auxílio, vale transporte, auxílio refeição e descontos em instituições de ensino, academias e em compras nas lojas físicas e nos sites Americanas, Submarino e Shoptime.

As inscrições para o programa vão até o dia 4 de abril e podem ser feitas site.

Senior

A Senior, especializada em tecnologia para gestão, oferece 107 vagas em diversas áreas.

As posições disponíveis são Coordenador Contábil, Administrador de Banco de Dados, Analista de Customer Sucess, Analista de Fusões e Aquisições, Analista de Negócios, Analista de Inteligência de Mercado, Analista de Qualidade, entre outros.

Há vagas para São Paulo (SP), Itú (SP), Blumenau (SC), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Joinville (SC), Goiânia (GO), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro, Tocantins ou home office.

Se interessou? Se inscreva neste link.

Printi

A Printi, gráfica online especializada em produtos personalizados, abriu posições para Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Salesforce, Devops Junior, Devops Pleno, Executivo de Pós Vendas I, Operador de Guilhotina, Product Owner Sênior e Supervisor de Compras.

Algumas das vagas são para trabalho remoto e outras pedem que o funcionário trabalhe presencialmente em Barueri, em São Paulo.

Os selecionados terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida, participação nos lucros, vale-infra e 20% de desconto no site Printi.

As inscrições podem ser feitas no site vempraprinti.

Tenda Construtora

A Tenda Construtora anuncia oportunidades para São Paulo. Ao todo, são 10 vagas para o cargo de Agente de Vendas.

O único requisito é possuir Ensino Médio completo. Além do salário, serão concedidos os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição e vale transporte.

A empresa informou que os contratados serão responsáveis por simular propostas, realizar cadastros nos sistemas internos, encaminhar propostas para a área de crédito e avaliação e ainda e ralizar atendimento ao cliente.

As candidaturas devem ser feitas pelo site.

Currículo bem feito aumenta as chances de contratação

Manter o currículo atualizado e atrativo aumenta as chances de conseguir uma boa oportunidade no mercado. Mais do que ter ter as experiências exigidas e qualificações para determinada área, é preciso saber comunicar todo o conhecimento que se detém.

Confira abaixo algumas dicas valiosas para chamar a atenção das empresas e garantir a entrevista:

Especifique a área de atuação – comunique de maneira rápida com o que você trabalha;

Faça um resumo – em duas ou três frases, explique que profissional você é;

Formação – diga o que você estudou e em quais instituições;

Experiência profissional – liste as empresas pelas quais passou e que cargos ocupou. Comece pela mais recente e siga com as mais antiga;

Competências – conte quais programas sabe usar e que línguas fala. Atenção: se for brasileiro, não precisa dizer que fala português;

Seja sucinto – procure deixar todas as informações em uma página, ao menos que sua experiência seja muita vasta e exija uma segunda folha.