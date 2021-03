Via Varejo abre 200 vagas para PcD; confira

A Via Varejo, detentora das marcas Casas Bahia, Pontofrio e Extra.com, abriu 200 novas vagas para PcD (pessoas com deficiência) pelo Brasil.

As oportunidades são para diversas posições em lojas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

O regime de contratação é CLT e o início, imediato.

Os candidatos precisam ter mais de 18 anos, de preferência Ensino Médio completo, disponibilidade para trabalhar em escala 6×1, experiência em atendimento com cliente e laudo médico com CID atualizado.

Os interessados podem se cadastrar aqui.