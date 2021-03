Prêmio da Quina chega a R$ 17 milhões; saiba mais sobre o sorteio

Nenhum apostador conseguiu interromper os sucessivos acúmulos da Quina e para esta terça-feira o prêmio que será sorteado a partir das 20h saltou para R$ 17 milhões.

A aposta na Quina pode ser feita até 19h nas casas lotéricas. A aposta mais barata, com 5 dezenas, custa R$ 2.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e em suas redes sociais.

SORTEIO ANTERIOR

Mais uma vez ninguém levou o prêmio principal da Quina no sorteio desta segunda-feira, entretanto cento e vinte apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 8.469,57.

A Quina pagou ainda R$ 157,75 para 9.688 apostadores que fizeram o terno.

Veja os números do sorteio anterior