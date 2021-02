Sem ganhadores, Quina desta terça-feira vai pagar R$ 7,3 milhões

O prêmio continua acumulado na Quina e para o sorteio desta terça-feira o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal vai levar para casa R$ 7,3 milhões.

O sorteio da Quina acumulada será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O resultado é divulgado no site do Metro World News e em suas redes sociais em tempo real.

Para apostar na Quina, basta dirigir-se a qualquer casa lotérica do país até 19h. A aposta simples da Quina, com cinco números, custa R$ 2.

Sorteio da Quina na Segunda-feira

Mais uma vez, a Quina ficou sem ganhadores na faixa principal de premiação nesta segunda-feira.

LEIA TAMBÉM:

No sorteio, 75 apostas acertaram quatro dezenas (quadra) e cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 8.401,83

Veja os números que foram sorteados para a Quina nesta segunda-feira.