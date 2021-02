Reaplicação de provas do Enem começa amanhã

Estudantes que tiveram problemas logísticos ou estavam com suspeita de covid-19 e outras doenças infectocontagiosas durante a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), nos dias 17 e 24 de janeiro, terão uma segunda chance na reaplicação do exame, que ocorre nesta terça (23) e quarta-feira (24).

A expectativa do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo Enem, é de que ao menos 30 mil alunos realizem a reaplicação por causa destes motivos em todo o Brasil.

Além disso, cerca de 160 mil vestibulandos do Amazonas também devem comparecer aos dois dias de prova. Em janeiro, o exame foi adiado no estado por causa do súbito aumento no número de casos e mortes decorrentes do coronavírus.

Estudantes que tiveram problemas durante a aplicação do Enem Digital, que ocorreu nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, também terão uma segunda chance.

A reaplicação do exame será feita totalmente de forma impressa para os vestibulandos que foram autorizados. A prova tem o mesmo nível de dificuldade, de acordo com o Inep, só que com questões diferentes. Nos mesmos dias, também acontece o Enem PPL – para pessoas privadas de liberdade.