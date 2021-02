Como anda sua sorte?  Super Sete paga R$ 1,8 milhão hoje

O sorteio da Super Sete, a nova loteria da Caixa, vai pagar um prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

O sorteio da Super Sete será realizado a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até 15h nas casas lotéricas. A aposta simples custa R$ 2,50.

O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga em tempo real o resultado das loterias em seu site e nas redes sociais.

No sorteio da última sexta-feira, o prêmio principal acumulou, mas um apostador acertou seis das sete dezenas e ganhou um prêmio de R$ 38.661,85 na Super Sete.

A Loteria pagou ainda R$ 812,22 para 68 jogadores que fizeram somente a quina.

Veja os números do sorteio anterior.