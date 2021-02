Dupla Sena retorna após pausa de Carnaval; veja as dezenas sorteadas

Após uma pausa por conta do feriado de Carnaval, a Dupla Sena sorteou hoje o concurso 2197. A expectativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 3,6 milhões.

Veja os números sorteados:

1º sorteio: 05 – 10 – 30 – 33 – 38 – 44

2º sorteio: 01 – 05 – 07 – 16 – 29 – 49

No último sábado, não houve ganhadores da faixa principal tanto no primeiro como no segundo sorteio.

Entretanto, 14 pessoas marcaram cinco pontos no primeiro sorteio e receberam R$ 5.470,91. Já no segundo, 18 apostadores acertaram a mesma quantidade de dezenas e levaram R$ 3.829,64 cada.

