Escolas de SP têm baixa transmissão do novo coronavírus

O primeiro balanço divulgado pelo governo do estado sobre a incidência da covid-19 na rede de ensino mostra que a transmissão do novo coronavírus tem sido baixa no ambiente escolar em São Paulo.

Segundo os dados apresentados na terça-feira (16), 90% das 396 escolas que registraram casos tiveram apenas uma única ocorrência. As unidades que tiveram dois casos representam 7,1% do total e as que tiveram três ou mais casos somam apenas 2,8%.

Os índices são ainda menos representativos quando comparados ao universo das 4,5 mil escolas que já foram autorizadas a retomar as atividades presenciais.

Nessa rede, os colégios estaduais com apenas um caso correspondem a 7,9% do total enquanto que os que têm três ou casos ou mais – e que podem sugerir indícios de transmissão no ambiente escolar – representam apenas 0,24% das unidades abertas.

Reprodução

“A maioria das escolas tem caso único. Isso é muito importante porque mostra que essa pessoa não pegou o vírus na escola. Pode ter pego em qualquer outro lugar”, disse o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Presidente do departamento de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e integrante do grupo médico que acompanha a voltas às aulas em São Paulo, Marco Aurélio Sáfadi disse que o levantamento, aliado às experiências verificadas pelo mundo, mostram que a reabertura não tem trazido impactos para a pandemia.

“É possível ocorrer a transmissão entre as crianças e, é claro, que isso pode acontecer nas escolas, mas a experiência nos mostra que a ocorrência de casos secundários, a partir de uma criança infectada, têm sido muito menores do que a ocorrência de casos secundários a partir de adultos. Portanto, é muito mais provável que ocorra transmissão entre os funcionários, se não tomarem os cuidados, do que entre as crianças no seu dia a dia.”

741 confirmações

O governo de São Paulo já registrou neste ano 741 casos de covid-19 entre estudantes (29%) e funcionários (71%) de escolas estaduais, municipais e particulares.

Só na rede estadual, desde a retomada das aulas no último dia 8, foram 77 casos. Na rede privada, desde o último dia 1º, quando a maior parte das escola reabriu, foram 174 ocorrências.