Maria Flor responsabiliza Bolsonaro por ausência de Carnaval em vídeo ‘pistola’

A atriz Maria Flor publicou em seu perfil no Instagram mais um vídeo da série intitulada “Flor Pistola”. Na nova gravação, ela responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela ausência do Carnaval deste ano. O assunto entrou para os trending topics do Twitter nesta terça-feira (dia 16).

“Todo mundo sabe de quem é a culpa por não ter Carnaval. É do infeliz do Bolsonaro. Se em julho de 2020 tivesse organizado essas vacinas, agora tinha Carnaval. Todo mundo estaria trepando. Esse homem quer acabar com o Carnaval, com o sexo, que ninguém mais trepe. Que fique no papai e mamãe, aquele negócio mais ou menos”, diz Maria.

Em tom ácido, a atriz continua. “Ia estar toda suja, toda lambuzada de cerveja, xixi, gozo de alguém e uma lambeção. E só putaria, putaria gente. É isso que o Brasil precisa: putaria. Mas o Bolsonaro não quer isso.”

Leia também:

O vídeo acabou sendo usado por defensores de Bolsonaro, como o deputado Carlos Jordy (PSL/RJ), para desqualificar os críticos do presidente. “A ‘atriz’ Maria Flor fala de que não tem carnaval esse ano por culpa do Presidente e que não vai poder fazer ‘putaria’. Esse é o tipo de gente q temos como oposição ao Governo Bolsonaro. Cada vez q vejo as pessoas q são contra o Presidente, tenho certeza de q estou do lado certo”, escreveu.