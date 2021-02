Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 21h desta segunda-feira (dia 15), informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Além das zonas Norte, Sul, Sudeste e Leste e Oeste, o Centro também recebeu a classificação, assim como as marginais Pinheiros e Tietê.

Uma área de instabilidade vinda do Vale do Ribeira e Litoral Sul deve atingir a capital paulista a partir da Zona Sul. As chuvas ocorrem na forma de pancadas com pontos de até forte intensidade, associadas com raios e rajadas de vento.

Ainda segundo o CGE, estas precipitações devem atravessar a cidade e se propagar para a região de Guarulhos.