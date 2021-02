Veja aqui os resultados dos sorteios da Dupla Sena de hoje

A Dupla Sena, concurso 2195, pode pagar R$ 3 milhões ao felizardo que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio nesta quinta-feira (dia 11).

Veja os números que saíram aqui:

1º sorteio: 03 – 09 – 14 – 27 – 28 – 34

2º sorteio: 12 – 17 – 28 – 39 – 40 – 50

Na última terça-feira, ninguém marcou os seis números de ambos os sorteios.

Dezoito apostas acertaram cinco dezenas no primeiro sorteio e ganharam R$ 3.969,28.

Outros 21 apostadores fizeram a quina no segundo sorteio e cada uma levou R$ 3.062,02.

