Dupla Sena: confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

A Dupla Sena, concurso 2194, pode pagar R$ 2,7 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio nesta terça-feira (dia 09).

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta terça-feira são:

1º sorteio: 42 – 11 – 18 – 10 – 34 – 44

2º sorteio: 20 – 08 – 18 – 23 – 44 – 40

No último sorteio, no sábado, ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios.

Contudo, 18 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 3.697,64.

Outras 15 fizeram a quina no segundo sorteio e cada uma levou R$ 3.993,46.

Veja as dezenas sorteadas no último concurso