Quina: apostador de Venda Nova do Imigrantes (ES) leva R$ 6,3 milhões

Um apostador do município de Venda Nova do Imigrantes, no Espírito Santo, foi o único ganhador do sorteio deste sábado da Quina, concurso 5486. Ele levou para casa R$ 6.354.204,60.

Os números sorteados para a Quina neste sábado foram:

04 – 26 – 29 – 53 – 57

Além do apostador do Espírito Santo, cento e sessenta e nove apostas acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 4.545,21 no sorteio da Quina deste sábado.

Outros 10.114 apostadores acertaram apenas 3 dezenas e cada um recebeu R$ 114,20.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta segunda-feira e o prêmio para o acertador é de R$ 700 mil.