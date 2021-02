Prefeitura de São Paulo começa a vacinar idosos a partir de 90 anos amanhã

A Prefeitura de São Paulo informou na noite desta quinta-feira (dia 4) que vai antecipar para amanhã a vacinação de idosos com 90 anos ou mais contra a Covid-19. Inicialmente a imunização aconteceria na próxima segunda-feira.

Segundo a Administração, o adiantamento acontece uma vez que todas as 468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade estão abastecidas e prontas para atender a população.

Leia também:

Também terá início a vacinação domiciliar, para a mesma faixa etária, de pessoas que tiverem restrição de mobilidade.

A orientação é que o idoso 90+ vá até a UBS mais próxima de sua residência e apresente o CPF, a carteira de vacinação e o Cartão SUS, se tiver.

As UBS podem ser localizadas aqui.

Drive-thru

Na segunda-feira serão disponibilizados cinco locais em que os idosos poderão ser vacinados sem sair do carro, no sistema drive-thru, e em quatro centros-escolas do município.

A vacinação nos drive-thrus ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nas UBSs e nos centros-escolas, das 7h às 19h.