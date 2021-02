'Motoqueiro peladão' é preso no Espírito Santo

Um motoqueiro foi flagrado no último domingo em Baixo Guandu, município do Espírito Santo, pilotando sua moto completamente pelado, usando apenas capacete e chinelo de dedo.

As acrobacias do jovem Vinicius de Paula da Silva, que ganhou espaço nas redes sociais como ‘motoqueiro peladão’, fez com que o serviço 190 da Polícia Militar ficasse congestionado com chamadas denunciado o rapaz.

Como a cidade é pequena, deram à polícia o nome e até o endereço de Vinicius, que acabou preso por praticar ato obsceno em lugar público.

Após autuação, o motoqueiro Peladão usou suas redes para pedir desculpa para a população:

“E aí, galera! Aqui quem tá falando é o Vinícius da Silva de Paula, o vulgo peladão da cidade, que causou esse alvoroço todo aí. Deu no que deu, né? Quero pedir desculpas pra galera que não gostou e agradecer a todo mundo que gostou, e que mandou mensagem no privado, dando força. E agradecer também a quem falou mal também. Obrigadão! Valeu de arrependimento.”