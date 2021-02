Parques passam a funcionar por 12 horas em São Paulo

Após ficarem o fim de semana fechados por conta da fase 1-vermelha vigente, os parques localizados no município de São Paulo passam a funcionar por 12 horas a partir desta segunda-feira (1º), momento em que a capital volta para a fase 2-laranja da flexibilização da quarentena.

Até semana passada, os locais funcionavam das 8h às 16h. Agora, poderão permanecer com as portas abertas das 6h às 18h. A decisão foi tomada na semana passada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. O parque do Ibirapuera, um dos mais frequentados na capital, está entre os espaços que terão o horário ampliado ao público.

Os parques estaduais não adotaram o sistema de horário reduzido durante a quarentena. Portanto, o funcionamento está normal. É o caso dos parque Villa-Lobos, da Água Branca e da Juventude. Por causa da fase 1-vermelha, todos os parques fecham aos finais de semana.