Fatec: hoje é o último dia para matrícula dos convocados em 1º chamada

Os candidatos aprovados no vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia) do Estado de São Paulo têm até esta sexta-feira para efetuarem suas matrículas para o primeiro semestre de 2021.

A lista de classificação geral e de convocados pode ser conferida no site vestibularfatec.com.br.

Os classificados foram convocados por e-mail e deverão acessar o site do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) para efetuarem as matrículas. Candidatos que não receberam o e-mail devem verificar na lixeira e na caixa de spam .

Os procedimentos de matrícula neste ano serão totalmente online em função da necessidade de distanciamento social.

A segunda lista de convocados para inscrição na Fatec será divulgada no dia 1º de fevereiro, e as matrículas devem ser efetivadas no dia 2.