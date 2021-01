Lotofácil: veja os números sorteados nesta quarta-feira, 20 de janeiro

O concurso 2137 da Lotofácil está com o prêmio acumulado para o sorteio desta quarta-feira e deve pagar para quem conseguir acertar os 15 números R$ 3,5 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira são:

02 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23

No sorteio desta terça não houve ganhadores no prêmio principal. Mas a Lotofácil pagou R$ 1.305,54 para 283 pessoas que acertaram 14 dezenas do sorteio.

Quem acertou apenas 13 pontos também foi premiado e cada uma das 9.188 apostas ganhou R$ 25.

