Covaxin: Laboratório anuncia acordo com distribuidora brasileira

O laboratório indiano Bharat Biotech informou ontem que assinou acordo com a distribuidora brasileira Precisa Medicamentos para trazer ao Brasil a Covaxin. A vacina contra a covid-19 está em fase três de estudos na Índia, última etapa antes de poder ser registrado por agências reguladoras.

De acordo com nota do laboratório, a prioridade será o fornecimento ao setor público no Brasil. A estimativa de quantas doses podem ser entregues ao país e em qual prazo depende de contratos e aprovação do imunizante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O Ministério da Saúde aponta a Covaxin na lista de imunizantes que podem ser comprados para o SUS (Sistema Único de Saúde) para a campanha de vacinação contra a covid-19. Ainda não há pedido de registro ou uso emergencial da Covaxin feito à Anvisa. A Bharat Biotech também discute realizar estudos de fase três no Brasil.