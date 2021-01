Lotofácil: veja os números sorteados nesta segunda-feira, 11 de janeiro

O prêmio para o acertar das 15 dezenas da Lotofácil desta segunda-feira (11) é de R$ 1, 5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira são:

01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 -22 – 24

LEIA TAMBÉM:

No sorteio de sábado, a Lotofácil pagou R$ 663.052,56 para cada um dos dois apostadores que acertaram as 15 dezenas, um de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e outro de Itajaí, em Santa Catarina.

Clique aqui para ver os números sorteados no último sábado.